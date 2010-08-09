Україна підвищить пенсійний вік для жінок до 60 років

Україна узяла зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Про це сказано в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ.

Як зазначено в документі, з метою вирішення структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, керівництво держави зобов'язалося у вересні подати у Верховну Раду проект закону, прийняття якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років - на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.