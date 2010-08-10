Клюєв вимагає краще інформувати населення про субсидії

Уряд вимагає від профільних міністерств, а також органів місцевої влади істотно поліпшити роботу з інформування населення про надання субсидій для оплати житлово-комунальних послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем'єр-міністр Андрій КЛЮЄВ сьогодні під час селекторної наради з керівництвом облдержадміністрацій.

Він наголосив, що за наявною в уряду інформацією найгірше робота з інформування населення про надання субсидій проводиться в Закарпатській, Івано-Франківській, Київській і Херсонській областях і Києві.