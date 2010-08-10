Тарифи на тепло і гарячу воду в Черкасах зростуть на 40%

Через подорожчання газу і підвищення мінімальної заробітної плати, тарифи на тепло і гарячу воду в Черкасах зростуть у середньому на 40%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив міський голова Черкас Сергій ОДАРИЧ.

За його словами, тарифи на ці види комунальних послуг у Черкасах не переглядалися впродовж останніх 2 років. За цей час зріс рівень мінімальної зарплати, на 50% подорожчав газ. Коли тарифи будуть переглянуті з урахуванням зростання ціни на газ і зарплати - це приведе до їх зростання на 40%.