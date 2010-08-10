Меморандум з МВФ не зачепить пенсіонерів і малозабезпечених

Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не торкнеться життєвого рівня пенсіонерів і малозабезпечених, оскільки їх забезпечить адресною допомогою чинний уряд.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабінету міністрів, яку передано агентству УНІАН

У заяві нагадується, що для зменшення навантаження на сімейний бюджет у процесі формування економічно обґрунтованої ціни на газ уряд створив всеохоплюючу систему субсидій.

“Нові спрощені правила надання субсидій і зниження порогу для її призначення дозволять півтора мільйонам сімей – це вдвічі більше, ніж у 2009 році - реалізувати своє право на державний соціальний захист”, - йдеться у заяві.