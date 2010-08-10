Меморандум з МВФ не зачепить пенсіонерів і малозабезпечених
17:30, 10 серпня 2010Соцполітика
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Заява прес-служби Кабміну
Меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом не торкнеться життєвого рівня пенсіонерів і малозабезпечених, оскільки їх забезпечить адресною допомогою чинний уряд.
Про це йдеться у заяві прес-служби Кабінету міністрів, яку передано агентству УНІАН
У заяві нагадується, що для зменшення навантаження на сімейний бюджет у процесі формування економічно обґрунтованої ціни на газ уряд створив всеохоплюючу систему субсидій.
“Нові спрощені правила надання субсидій і зниження порогу для її призначення дозволять півтора мільйонам сімей – це вдвічі більше, ніж у 2009 році - реалізувати своє право на державний соціальний захист”, - йдеться у заяві.
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