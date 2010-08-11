Тігіпко говорить про збільшення стажу роботи

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що треба збільшити термін стажу, необхідний для виходу на пенсію, який на сьогодні складає 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу для журналістів.

Він підкреслив, що це непопулярний захід, проте, його необхідно вводити разом з іншими непопулярними заходами для того, щоб реформувати пенсійну систему України і нормалізувати ситуацію в Пенсійному фонді.

"Буде, швидше за все, поступово підніматися пенсійний вік для жінок. Я вважаю, що ми обов'язково повинні ввести певне обмеження на максимальні пенсії, що знову нараховуються. Я не знаю, що ще увійде до таких заходів, але думаю, що нам доведеться переглянути таку норму, що коли людина пропрацювала 5 років і може розраховувати на мінімальну пенсію. Я вважаю, що це не дуже правильно. 5 років - це занадто мало для отримання мінімальної пенсії", - сказав С. ТІГІПКО.