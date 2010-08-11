Уряд не підвищуватиме зарплати бюджетникам

Кабінет міністрів зобов’язався не підвищувати зарплати бюджетникам у державному секторі починаючи з 2011 року та у середньостроковій перспективі.

Про це йдеться у підписаному Меморандумі між Міжнародним валютним фондом та Україною, який оприлюднено на сайті Національного банку України.

З українського боку документ підписали прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО.

«Ми рішуче налаштовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці у державному секторі у 2011 році та на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищень заробітної плати у 2011 році понад рівень, якого вимагатиме механізм індексування на інфляцію зарплат держслужбовців», - йдеться у п.11 меморандуму в розділі «Умовні зобов’язання».

Як відомо, українська влада зобов’язалася підвищити пенсійний вік та стаж для громадян, а також регулярно підвищувати тарифи на природний газ для населення (перший етап – з 1 серпня цього року, наступний – з квітня 2011 року із поступовим підвищенням кожні півроку), що вже призвело до суттєвого зростання цін на житлово-комунальні послуги.