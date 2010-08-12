Янукович зустрівся з Табачником

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що без участі громадськості неможливо побудувати нову систему освіти.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив учора під час зустрічі з міністром освіти і науки України Дмитром ТАБАЧНИКОМ.

«Яким чином Ви хочете будувати стратегію розвитку освіти? - запитав Президент у міністра. – Думаю, що без участі громадянського суспільства це зробити неможливо». При цьому В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «Ми повинні покращити стан освіти в Україні».

Напередодні нового навчального року Президент приділив окрему увагу питанню підготовки дітей до школи – вартості книжок, шкільної форми. «Що Ви зробили, щоб у цих напрямках люди відчули, що влада їх розуміє і робить відповідні кроки?» – запитав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Д.ТАБАЧНИКА.

Особливу увагу під час розмови Президент звернув на тему забезпечення середніх навчальних закладів шкільними автобусами.

З цього приводу Д.ТАБАЧНИК зазначив, що поточного року вперше відбудеться часткова закупівля автобусів за державний кошт. За його словами, на сьогодні для повного забезпечення шкіл потрібно 1144 автобуси – за кошти держбюджету буде придбано 159. «Сподіваємося, наступний бюджет буде кращим», – сказав міністр освіти. Він поінформував главу держави, що зараз шкільні автобуси виготовляють в Україні чотири заводи, а вартість одного автобуса становить 292 тисячі грн.

В.ЯНУКОВИЧ закликав міністра попрацювати "над цим питанням разом з прем’єр-міністром, щоб ми цей і наступні роки – до 2012 року забезпечили село шкільними автобусами». Також В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що фінансування цього проекту має відбуватися не лише за рахунок державного та місцевих бюджетів, а й меценатських коштів.

«Проведіть роботу у кожному регіоні, запросіть у цю благодійну програму бізнесменів. Я готовий приєднатися до вирішення цієї проблеми, тому що ми не можемо відкладати це питання з року в рік. Я сам колись у дитинстві ходив близько 10 кілометрів пішки кожен ранок в школу, і пам’ятаю, що це таке. Тому давайте попрацюємо», – відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Д.ТАБАЧНИК наголосив, що найголовнішим пріоритетом міністерства є підвищення якості освіти. Йдеться, зокрема, про запровадження якісної системи дошкільної освіти в Україні. Д.ТАБАЧНИК нагадав, що завдяки підтримці Президентом внесення змін до закону про шкільну освіту сьогодні можна запроваджувати освіту для дітей з п’яти років.

«Наше завдання – охопити до 100% (дітей), як і вимагає цей закон. На виконання закону розроблено програму, яким чином це зробити», – сказав він. Міністр також повідомив, що сьогодні розпочався «достатньо масовий процес» повернення дитячих установ у державну власність.

У контексті підготовки до нового навчального року Д.ТАБАЧНИК сказав, що цього року було заплановано капітальний ремонт для 2052 шкіл. «Ми сподіваємося, що витримаємо планове завдання, і всі школи завершать капремонт до 30 серпня», – сказав він, додавши, що на сьогодні також вже проведено поточний ремонт у 14 тис. з близько 16,5 тис. шкільних установ. Окрім того, цього року буде споруджено близько 4 тисяч нових котелень у середніх навчальних закладах.

Міністр запевнив, що з наступного понеділка відповідно до доручення Президента буде розгорнуто широку мережу шкільних ярмарок та базарів.

«Ми склали списки усіх дітей, які потребують забезпечення шкільним приладдям та і формою за рахунок допомоги місцевих адміністрацій і місцевих органів освіти. Це діти з багатодітних родин, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, що користуються пільгами за різними соціальними категоріями», – зауважив Д.ТАБАЧНИК.