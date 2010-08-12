Держпромнагляд закликав скоротити робочі зміни

Управління Держпромнагляду у Тернопільській області закликало керівників підприємств у зв'язку зі спекою зменшити тривалість робочих змін і раніше починати робочий день.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі управління, також керівникам підприємств і організацій рекомендують встановити обідні перерви з 13.00 до 16.00, забезпечити працівників питною водою і додатковими засобами захисту від підвищеної температури у приміщенні, обладнати кімнати або спеціальні майданчики, які захищені від дії прямих сонячних променів, для відпочинку працівників під час технологічних перерв.

У зверненні сказано, що виконання вказівок управління Держпромнагляду дозволить забезпечити здорові і безпечні умови праці для працівників, а отже забезпечить ефективність їх роботи.