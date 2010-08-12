Янукович доручив уряду подбати про житло для військовослужбовців

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду терміново вжити заходів для забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, з метою підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей глава держави доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ, міністру оборони Михайлу ЄЖЕЛЮ та міністру будівництва і регіонального розвитку України Володимиру ЯЦУБІ до 1 вересня 2010 року розробити невідкладні заходи щодо поліпшення стану житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей, передбачивши удосконалення правової бази у цій сфері.

Як йдеться у дорученні, прем’єр-міністр, міністр оборони та міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО мають до 15 вересня поточного року опрацювати питання забезпечення реальними джерелами фінансування будівництва постійного та службового житла для військовослужбовців та членів їх сімей, розглянувши при цьому доцільність збільшення планування таких видатків за рахунок загального фонду Державного бюджету України.

Крім того, до 25 серпня нинішнього року має бути розглянуте питання надання державних гарантій за зобов`язаннями суб`єктів господарювання, що перебувають у сфері управління Міністерства оборони України, на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей.