Пенсіонерів та інвалідів вітатимуть з Днем ветерана

Уряд затвердив план заходів з відзначення у 2010 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, згідно з яким пенсіонерам та інвалідам може бути надана разова матеріальна допомога

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 11 серпня.

Розпорядження розроблено з метою забезпечення належного соціального захисту та вшанування людей похилого віку, пенсіонерів, інвалідів, ветеранів.

План заходів передбачає підтримку та координування ветеранського руху, проведення роз’яснювальної роботи серед громадян похилого віку щодо їх соціального захисту.

Зокрема, до 1 жовтня по всій Україні передбачено проведення святкових обідів, концертів у будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування, а протягом вересня-жовтня – виставок, присвячених трудовим досягненням та ратним подвигам ветеранів, творчих зустрічей в бібліотеках і музеях з ветеранами війни, праці та військової служби.

Також протягом вересня-листопада МОЗ та місцеві органи влади мають організувати виїзд медичних спеціалізованих діагностичних, консультаційних, стоматологічних бригад, медико-соціальних експертних комісій у сільську місцевість для обслуговування громадян похилого віку, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян. Планом заходів також передбачено запровадження на постійній основі надання соціальних послуг громадянам похилого віку із залученням волонтерських і громадських організацій.

Крім того, профільні міністерства та відомства, органи місцевої влади мають розглянути питання щодо можливості надання пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам адресної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевих бюджетів і благодійних коштів.

***День ветерана в Україні відзначають 1 жовтня.