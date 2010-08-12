Кабмін має намір розраховуватися з боргами по зарплаті

Кабінет міністрів затвердив план невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, реалізація якого сприятиме подоланню заборгованості до кінця 2010 року не менш як на 1 млрд. гривень.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідне розпорядження Кабмін прийняв на засіданні 11 серпня.

Згідно з цим рішенням, уряд доручив центральним та місцевим органам виконавчої влади здійснити у визначені терміни невідкладні заходи щодо погашення заборгованості із зарплати. Зокрема, заплановано проведення засідань колегій та тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із зарплати та інших соціальних виплат. Профільні відомства щотижня мають подавати інформацію про заборгованість із заробітної плати Мінпраці, Мінфіну, Генпрокуратурі, МВС, ДПА і Державному казначейству для вжиття ними заходів відповідно до законодавства.

Крім того, до 20 вересня центральні та місцеві органи виконавчої влади мають провести на підприємствах державної та комунальної форми власності, які мають заборгованість із зарплати, аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського апарату, легкового автотранспорту, благодійництво тощо та прийняти рішення про їх скорочення, внісши відповідні зміни до фінансових планів на 2010 рік. Уряд також доручив центральним та місцевим органи виконавчої влади вживати заходів щодо недопущення бюджетними установами кредиторської заборгованості суб’єктам господарської діяльності за виконані роботи, надані послуги та отримані матеріальні цінності.

Уряд зобов’язав центральні та місцеві органи виконавчої влади забезпечити у 2010 році своєчасну виплату зарплати за час щорічної відпустки педагогічним та науково-педагогічним працівникам.

Реалізація Плану сприятиме подоланню заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств, установ і організацій до кінця 2010 року не менше, як на 1 млрд. гривень.