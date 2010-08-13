У Німеччині хочуть підняти пенсійний вік до 70 років

Провідні німецькі експерти-економісти запропонували підвищити термін виходу на пенсію до 70 років, повідомляє Reuters.

За словами голови німецького інституту економіки (IW) Міхаеля ХЮТЕРА, з урахуванням збільшення тривалості життя і скорочення чисельності населення, пенсія з 70 років повинна розглядатися як реальна перспектива.

М. ХЮТЕРА підтримав голова інституту економічних досліджень (DIW) Клаус ЦІММЕРМАН, який зазначив, що зростання тривалості життя і скорочення населення незабаром ляже непідйомним тягарем на систему пенсійного забезпечення. "Поступове підвищення пенсійного віку до 70 років, є найгуманнішим, що можна зробити, щоб впоратися з прийдешніми викликами", - сказав він.

Уряд зі свого боку має намір дотримуватися закону, прийнятого ще попереднім урядом великої коаліції з консерваторів і соціал-демократів, який передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 65 до 67 років у період з 2012 до 2029 рік. Між тим представники СДПН, що раніше голосували за цей закон, тепер, перебуваючи в опозиції, сумніваються у його необхідності.

Голова СДПН Зігмар ГАБРІЕЛЬ зазначив, що вихід на пенсію з 67 років виправданий тільки тоді, коли ринок праці готовий прийняти літніх людей; інакше введення відповідного закону необхідно відкласти. Член фракції соціал-демократів в бундестагу Олаф ШОЛЬЦ заявив в інтерв'ю Tagesschau, що перш ніж збільшувати пенсійний вік необхідно вирішити питання з тими, хто вже у п'ятдесят з гаком років втрачає роботу і через вік не має шансів нікуди влаштуватися.