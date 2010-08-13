ФПУ звинувачує Міжнародний валютний фонд

Федерація профспілок України звинувачує Міжнародний валютний фонд у “руйнуванні системи соціального захисту в Україні”.

Про це йдеться в заяві ФПУ, переданій УНІАН.

“Члени професійних спілок, профспілкові організації, трудові колективи підприємств з глибоким обуренням сприйняли меморандум Міжнародного валютного фонду з урядом та Національним банком України і висловлюють категоричний протест проти дій МВФ”, - йдеться в повідомленні.

“У черговий раз проігноровано вимоги Міжнародної конфедерації профспілок, Федерації профспілок України щодо проведення попереднього діалогу з соціальними партнерами при визначенні умов кредитування, хоча понад півроку тому ФПУ отримала відповідні обіцянки високих представників МВФ. Народ України знову поставлений перед фактом нічим не виправданого кількаразового підвищення ціни на газ для 12 мільйонів сімей, «заморожування» заробітної плати 4 мільйонам працівників бюджетних установ, обмеження доступу до заслужених пенсій пенсіонерам, підвищення пенсійного віку жінкам, впровадження штрафів за затримку людьми сплати житлово-комунальних послуг”, - наголошує ФПУ.

На думку ФПУ, яку очолює народний депутат України від фракції Партії регіонів Василь ХАРА, “скориставшись безпрецедентним спадом, безвихідним станом української економіки, до якого її довела попередня влада, та критичною залежністю від зовнішніх кредитів, МВФ дозволяє собі цинічно втручатися у внутрішню політику суверенної держави. Міжнародним банкірам виявилося мало обґрунтованих гарантій уряду щодо повернення отриманого кредиту, стабілізації державного бюджету та фінансової системи країни. Вони прямо диктують обмеження заробітних плат та соціальних виплат, підвищення цін, змушують український народ ще довше працювати, аби заробити злиденну пенсію.

Як йдеться в повідомленні, “їм добре відомо, що такі обмеження перекреслюють перспективи соціального розвитку України та її конституційний статус як соціальної держави, знекровлюють трудовий потенціал та підривають економічну конкурентоздатність на світовому ринку. Україну активно підштовхують до консервації тотальної бідності населення і хронічної залежності від кредитів МВФ”.

За інформацією профспілки, “підвищення на 5 років пенсійного віку жінкам залишить без роботи понад 2 мільйони випускників шкіл та молодих спеціалістів, які змушені будуть шукати хоч будь-яку роботу за кордоном. Видно країнам, що верховодять в міжнародних фінансових установах, уже потрібна нова хвиля молодої української міграції для дешевого обслуговування своїх економік”.

При цьому ФПУ нагадує, що “до розгортання світової економічної кризи 2008-2009 років призвели безмежна жадібність і фальсифікації приватного банківського капіталу та неспроможна політика міжнародних фінансових інституцій. Зараз останні, передусім – МВФ, ціною примусових соціальних обмежень в країнах-позичальниках намагаються продемонструвати нібито позитивні наслідки своєї «допомоги».

ФПУ заявляє, що “відповідно до норм Конвенцій Міжнародної організації праці, законів України вирішення питань оплати праці, пенсійного забезпечення, регулювання споживчих цін, інших питань соціальної політики належить до компетенції української влади та її соціальних партнерів і будь-які спроби диктувати їх ззовні розцінюються як протиправне втручання у суверенну політику України та руйнування національного соціального діалогу”.

Федерація профспілок України вимагає від Міжнародного валютного фонду терміново провести спільні консультації з керівництвом уряду України та представниками всеукраїнських профспілок для обговорення умов кредитування України, зняття безпідставних соціальних обмежень.

ФПУ звертається до Міжнародної організації праці, Міжнародної конфедерації профспілок з проханням надіслати в Україну своїх експертів для оцінки ситуації, що склалася, з метою підтримки позиції професійних спілок та збереження стабільного соціального діалогу в Україні.

Довідка УНІАН. Виконавчий комітет Міжнародного валютного фонду схвалив виділення Україні кредиту у розмірі 15,15 млрд. дол. «на допомогу владі при проведенні реформ і на економічне врегулювання». Кредит розрахований на 29 місяців.

2 серпня віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО повідомив, що Україна вже одержала перший транш нового кредиту Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,89 млрд. дол. .ТІГІПКО відзначив, що з цієї суми 1 млрд. дол. буде спрямовано на покриття дефіциту державного бюджету.

«З цих грошей мільярд піде на фінансування дефіциту бюджету, а 890 млн. – у валютні резерви Нацбанку», – сказав він.

За словами віце-прем`єра, другий транш кредиту очікується в грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.