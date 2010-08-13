Кабмін прогнозує ріст номінальної зарплати

Кабінет міністрів України прогнозує зростання рівня номінальної заробітної плати у 2011 році на 4% - до 2587 грн.

Про це сказано в постанові уряду №701 від 11 серпня, яка затверджує основні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Згідно з документом, фонд оплати праці найманих робітників у 2011 році складе 390,8 млрд. грн.

Рівень безробіття за методологією МОТ очікують на рівні 7,6-8,1%, кількість працюючих громадян - 20,4-20,6 млн. осіб.

Як повідомляв УНІАН, у підписаному Меморандумі між Міжнародним валютним фондом і Україною Кабінет Міністрів України зобов'язався не підвищувати зарплати бюджетникам в державному секторі, починаючи з 2011 року і в середньостроковій перспективі.

"Ми рішуче налаштовані обмежити швидке зростання фонду оплати праці в державному секторі у 2011 році і на середньострокову перспективу. У цьому контексті ми утримуватимемося від підвищення заробітної плати в 2011 році понад рівень, якого вимагатиме механізм індексації на інфляцію зарплат держслужбовців", - сказано у п. 11 меморандуму у розділі "Умовні зобов'язання".