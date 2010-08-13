Кінах проти подальшого підвищення ціни на газ для населення

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій КІНАХ вважає, що подальшого підвищення ціни на газ для населення проводити не потрібно.

Про це йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою УСПП.

«Ми повинні забезпечити народу гідний рівень соціального захисту, поступове зростання якості життя. Для багатьох справжнім ударом вже стало недавнє підвищення цін на газ. Я б просто заборонив уряду говорити сьогодні про другий етап підвищення тарифів", - заявив А.КІНАХ.

На його думку, у країни є всі можливості забезпечити людей природним газом за доступною ціною шляхом збільшення власного видобутку газу, оптимізації фінансових потоків у паливно-енергетичному комплексі з погляду їх прозорості й ефективності, посилення платіжної дисципліни у сфері ПЕК, ЖКГ і промисловості, посилення боротьби з корупцією.

"Держава повинна діяти так, аби постійно підвищувати рівень життя і платоспроможність працюючих, підтримувати соціально незахищених, створювати і вдосконалювати прозору систему субсидій, іншої допомоги. Якщо непопулярні заходи справді невідворотні, мають бути в сотні разів посилені комунікації «уряд-суспільство», «уряд-бізнес», налаштувати чесний, прозорий діалог влади і народу, відповідальний зворотний зв`язок між ними», - переконаний А.КІНАХ.

Він вважає, що виправляти за рахунок громадян проблеми недосконалого менеджменту компаній, зокрема НАК “Нафтогаз України”, виправдовувати цим черговий транш МВФ “абсолютно неприпустимо і неправильно”. “Стабілізацією стану державної компанії має займатися держава, це жодним чином не може відбуватися за рахунок населення”, - наголосив А.КІНАХ.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики своїми постановами збільшила на 50% з 1 серпня 2010 року відпускні ціни на природний газ для населення й ціну газу для підприємств теплоенергетики, що забезпечують опалювання й гаряче водопостачання населення.

У меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду, розміщеному на сайті МВФ, сказано, що Україна має намір підвищити ціни на газ для населення ще на 50% з квітня 2011 року. При цьому зазначається, що передбачається подальше підвищення цін на газ для населення і підприємств теплокомуненерго раз на півроку, доки вони не досягнуть паритету з цінами імпорту.