Кабмін залишив розмір допомоги дітям-сиротам на рівні 2008 року

Кабінет Міністрів України в 2010 році залишив розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, після досягнення 18-річного віку на рівні 2009 року - 1590 грн.

Текст відповідної постанови уряду (№703, 11 серпня 2010 року) розміщений на Урядовому порталі.

Довідка УНІАН. Розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, після досягнення 18-річного віку, на рівні 1590 грн. був встановлений Кабінетом Міністрів України у 2008 році.

Згідно з порядком надання такої одноразової допомоги, її розмір щорічно встановлюється урядом на підставі інформації Міністерства освіти і науки про кількість в Україні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Кошти для виплати одноразової допомоги передбачають у державному бюджеті відповідно до об'ємів міжбюджетних трансфертів районним бюджетам, бюджетам міст республіканського (АРК) і міст обласного значення і бюджетам Києва та Севастополя на фінансування освіти.