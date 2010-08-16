Кабмін залишив розмір допомоги дітям-сиротам на рівні 2008 року
У сумі 1590 гривень
Кабінет Міністрів України в 2010 році залишив розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, після досягнення 18-річного віку на рівні 2009 року - 1590 грн.
Текст відповідної постанови уряду (№703, 11 серпня 2010 року) розміщений на Урядовому порталі.
Довідка УНІАН. Розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, після досягнення 18-річного віку, на рівні 1590 грн. був встановлений Кабінетом Міністрів України у 2008 році.
Згідно з порядком надання такої одноразової допомоги, її розмір щорічно встановлюється урядом на підставі інформації Міністерства освіти і науки про кількість в Україні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.
Кошти для виплати одноразової допомоги передбачають у державному бюджеті відповідно до об'ємів міжбюджетних трансфертів районним бюджетам, бюджетам міст республіканського (АРК) і міст обласного значення і бюджетам Києва та Севастополя на фінансування освіти.