Королевська називає антисоціальним кроком намір ввести пеню за несплату ЖКП

Введення пені для неплатників за послуги ЖКГ не матиме якогось серйозного економічного ефекту і є антисоціальним кроком. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи ініціативу уряду відновити нарахування пені за прострочення оплати житлово-комунальних послуг (законопроект № 7013).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі народного депутата України.

«Нагадаю, що рішення про скасування стягнення пені було спричинене низьким рівнем соціально-фінансового захисту населення. Сьогодні на фоні майбутнього осіннього подорожчання продуктів харчування, підвищення тарифів і високого рівня прихованого безробіття, введення пені призведе лише до масового переходу українців за межу бідності, - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Країна одержить величезні проблеми у соціальній сфері і кризу неплатежів. Оскільки через те, що уряд введе штрафи, гроші на оплату підвищених тарифів ЖКГ у людей не з`являться».

Голова Комітету Верховної Ради також заявила, що у разі, якщо буде введено пеню, вона не виключає спроб запровадити схеми з відбиранню квартир і будинків у населення. «У разі появи значної заборгованості у населення перед комунальниками можуть з`явитися охочі заробити на боргах. Не виключаю, що можуть з`явитися схеми для перерозподілу ринку житла. Цього допустити не можна», - переконана Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, доти, поки не буде проведено реформу житлово-комунального господарства, яка дозволить підвищити якість послуг, що надаються комунальниками, поки на практиці в цій сфері не запрацює механізм державно-приватного партнерства, говорити про якісь штрафні санкції щодо людей цинічно.

«Бажання уряду убезпечити себе від кризи неплатежів зрозуміло. Однак у даному разі домінуючим чинником при ухваленні рішень має бути не економічна, а соціальна складова. Уряду не вдасться вибити «палицею штрафів» гроші у населення », - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. Стягнення пені з громадян України із заборгованості за житлово-комунальні послуги було тимчасово припинене у зв`язку з ухваленням Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за невчасне внесення платні за житлово-комунальні послуги» № 486/96-ВР від 13 листопада 1996 року. Цей мораторій було введено у зв`язку з невиконанням державою зобов`язань щодо виплати населенню заробітної плати, пенсій, стипендій та інших грошових виплат і має діяти до усунення даної проблеми. Водночас умовою припинення дії даного закону передбачено ухвалення відповідного рішення Верховною Радою України.

На даний момент мораторій залишається чинним.

Проте в меморандумі українських властей Міжнародному валютному фонду, направленому в рамках відновлення кредитної співпраці 16 липня 2010 року, з боку України гарантується до кінця вересня 2010 року ухвалення законодавчого рішення, яке б скасувало даний закон.

Кабінет міністрів України 23 липня 2010 року вніс у Верховну Раду законопроект «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення платні за житлово-комунальні послуги», згідно з яким дія закону має бути припинене з 1 січня 2011 року. При цьому визначено, що нарахування і стягнення пені за невчасне внесення платні за житлово-комунальні послуги здійснюватиметься на суму заборгованості, яка утворилася з 1 січня 2011 року.