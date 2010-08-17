Прикарпаття прийме на відпочинок 300 дітей
12:15, 17 серпня 2010Соцполітика
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З потерпілих від пожеж регіонів Росії
Івано-Франківська область готова прийняти на відпочинок і оздоровлення 300 дітей з потерпілих від пожеж російських регіонів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської обласної держадміністрації з посиланням на губернатора області Михайла ВИШИВАНЮКА.
"Івано-Франківська область готова прийняти на відпочинок і оздоровлення 300 дітей з Росії, сім`ї яких постраждали під час пожеж", - сказав М. ВИШИВАНЮК.
Як повідомляв УНІАН, рішення про організацію відпочинку потерпілих від пожеж російських дітей прийняла також Рада міністрів Криму.
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