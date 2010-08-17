Попов вимагає від керівників ЖЕКів погасити борги із зарплати

Виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє звільнити керівників комунальних підприємств, які до кінця тижня не погасять борги з заробітної плати.

Про це він заявив під час апаратної наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Зокрема, О.ПОПОВ нагадав, що до 22 серпня планується погасити борги на всіх підприємствах комунальної власності.

«Я хочу наголосити - ми маємо виплатити борги на всіх підприємствах комунальної власності. Підкреслюю - на всіх! Якщо моя допомога у вирішенні цього завдання буде потрібна, я готовий її надати. А у випадку, якщо заборгованість не буде погашена, я звільню керівників комунальних підприємств», - наголосив О.ПОПОВ.

Він підкреслив, що ліквідація боргів вимагає щоденної напруженої роботи.

«Я обіцяю, якщо ми до 1 вересня 2010 року не будемо мати зниження заборгованості на 60%, я позбавлю премій керівників управлінь, заступників і себе особисто за те, що ми зриваємо цей найважливіший план. Адже дотримання графіку погашення заборгованості із заробітної плати є нашим прямим обов’язком, і ми повинні його виконати», - сказав О.ПОПОВ.