Попов вимагає від керівників ЖЕКів погасити борги із зарплати
Обіцяє звільнити за інших умов
Виконувач обов’язків голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ обіцяє звільнити керівників комунальних підприємств, які до кінця тижня не погасять борги з заробітної плати.
Про це він заявив під час апаратної наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.
Зокрема, О.ПОПОВ нагадав, що до 22 серпня планується погасити борги на всіх підприємствах комунальної власності.
«Я хочу наголосити - ми маємо виплатити борги на всіх підприємствах комунальної власності. Підкреслюю - на всіх! Якщо моя допомога у вирішенні цього завдання буде потрібна, я готовий її надати. А у випадку, якщо заборгованість не буде погашена, я звільню керівників комунальних підприємств», - наголосив О.ПОПОВ.
Він підкреслив, що ліквідація боргів вимагає щоденної напруженої роботи.
«Я обіцяю, якщо ми до 1 вересня 2010 року не будемо мати зниження заборгованості на 60%, я позбавлю премій керівників управлінь, заступників і себе особисто за те, що ми зриваємо цей найважливіший план. Адже дотримання графіку погашення заборгованості із заробітної плати є нашим прямим обов’язком, і ми повинні його виконати», - сказав О.ПОПОВ.