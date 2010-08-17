Кількість зареєстрованих безробітних в Україні скоротилася

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у липні 2010 року скоротилася на 0,5%, або 1,9 тис. осіб, і на 1 серпня ц.р. становила 396,8 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 25%, або 129,9 тис. осіб (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 серпня 2010 року становив 1,4% від кількості населення працездатного віку, що на 0,5% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 серпня ц.р. отримували допомогу з безробіття, скоротилася на 30%, порівняно з аналогічним показником на 1 січня ц.р., і становила 289,6 тис. осіб .

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 73,22 грн. – до 735,51 грн.