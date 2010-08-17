Міністерство освіти впроваджує електронний студентський квиток

Міністерство освіти та науки України із вересня почне впроваджувати електронний студентський квиток, який допоможе контролювати кількість поїздок студентів і розмір пільг, що надаються їм.

Про це йдеться у листі Національного банку України до банків (№25-211/1877- 13854) з посиланням на наказ МОН №801 від 9 серпня, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Починаючи з 1 вересня 2010 року, з метою введення в експлуатацію інформаційно-аналітичної системи обліку і відшкодування пільг, які надаються студентам та учням при продажу проїзних квитків, почати поетапне впровадження електронного студентського (учнівського) квитка як елементу такої системи», - цитується в листі наказ МОН.

“Пільговим проїздом залізницею можуть користуватися приблизно 2,7 млн. студентів, тобто необхідно буде виготовити близько 3 млн. студентських квитків з електронними чіпами. Для ефективної реалізації зазначеної ініціативи необхідно буде також визначити компанію-виробника з представництвом як мінімум в кожному регіоні”, - прокоментував ініціативу МОН координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

Він заявляє, що на виготовлення студентських квитків з електронними чіпами, розробку та впровадження відповідного програмного забезпечення, встановлення та гарантійне обслуговування пристроїв для зчитування інформації в залізничних касах потрібні десятки мільйонів бюджетних коштів.

«В державному бюджеті України на пільговий проїзд студентів передбачено лише 38,28 млн. грн. Це в середньому 14 грн. на одного студента на рік. За інформацією “Укрзалізниці”, в 2009 році залізницею надано студентам пільг на 148,1 млн. грн. Очевидно, що від того, що будуть витрачені додатково десятки мільйонів бюджетних коштів на виготовлення студентських квитків з електронними чіпами – кількість поїздок студентів і, відповідно, їх загальна вартість не буде меншою, ніж зараз», - підсумував А.ЧЕРНИХ.

«Діюча на сьогоднішній день система продажу квитків для студентів на залізниці вже дає можливість фіксувати переміщення кожного студента”, - також наголосив А.ЧЕРНИХ.