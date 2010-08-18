Губернатори особисто відповідатимуть за підготовку до зими

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ попередив про персональну відповідальність керівників областей за підготовку до опалювального періоду підприємств, установ і житлового фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він звернув особливу увагу на необхідність погашення заборгованості за спожитий газ у областях.

А.КЛЮЄВ зазначив, що найбільші заборгованості в Києві, Севастополі, Донецькій та Житомирській областях.

«Попереджаю керівників про персональну відповідальність за своєчасну підготовку всіх об`єктів (до опалювального сезону)", - сказав він.

А.КЛЮЄВ також підкреслив необхідність своєчасної оплати за спожите вугілля.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, в Україні, станом на 15 серпня ц.р., комплексно підготовлено до зими з видачею паспортів готовності 166,9 тис. житлових будинків (77,4% від плану).

Заборгованість підприємств ТКЕ за газ поточного року становить 2,4 млрд. грн., загальна заборгованість за період 2000-2010 рр. – 5,6 млрд. грн.