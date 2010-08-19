Кабмін затвердив план погашення боргів із зарплат
Розпорядження від 11 серпня
Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати.
Відповідне розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р розміщене на офіційному сайті парламенту.
Згідно з урядовим розпорядженням, цей план заходів був затверджений на виконання указів Президента щодо погашення заборгованості з зарплати.
Зокрема, Кабмін зобов`язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські держадміністрації щомісячно до 20 числа проводити засідання тимчасових комісій з питань погашення заборгованості з зарплат, пенсій, стипендій, іншим соціальних виплат і заслуховувати звіти керівників підприємств, установ і організацій про вжиті заходи для погашення заборгованості.
До 20 вересня органи виконавчої влади зобов`язані провести на підприємствах державної і комунальної форм власності, що мають борги з заробітних плат, аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського апарату, легкового автотранспорту, добродійності та інших витрат невиробничого характеру, а також скоротити такі витрати на користь погашення боргів із зарплат і змінити у зв`язку з цим фінплани підприємств на 2010 рік. Крім того, буде проведений аналіз діяльності неактивних підприємств і підприємств у стані банкрутства, на яких заборгованість з зарплат носить довготривалий характер.
Кабмін також розпорядився у серпні-грудні погасити заборгованість з заробітних плат працівникам підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади в сумі не менше 3,8% щомісячно, у грудні - не менше 5% заборгованості на 1 червня 2010 р.
Крім того, до 1 вересня Міністерству економіки мають бути подані пропозиції щодо виключення із списку об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, підприємств, які мають довготривалу заборгованість з зарплат. До 1 жовтня 2010 р. на розгляд Кабміну має бути надано проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про список об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації".
Також на підприємствах державної і комунальної форм власності 1 вересня, 1 листопада і 20 грудня буде проведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості і вжито заходи для поліпшення розрахунків між підприємствами і бюджетами усіх рівнів. Крім того, буде розглянуто питання про можливість реалізації майна і земельних ділянок підприємств, що мають заборгованість з зарплат, які не використовують у виробничому процесі, і вжито заходи після їх реалізації та перерахування коштів від цього на погашення заборгованості із заробітної плати.
Уряд також зобов`язав Міністерство праці і соціальної політики подавати інформацію про заборгованість з зарплат в Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів, Державну податкову адміністрацію і Державне казначейство для вживання ними заходів згідно із законодавством.