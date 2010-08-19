Кабмін затвердив план погашення боргів із зарплат

Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати.

Відповідне розпорядження від 11 серпня 2010 р. №1609-р розміщене на офіційному сайті парламенту.

Згідно з урядовим розпорядженням, цей план заходів був затверджений на виконання указів Президента щодо погашення заборгованості з зарплати.

Зокрема, Кабмін зобов`язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київську і Севастопольську міські держадміністрації щомісячно до 20 числа проводити засідання тимчасових комісій з питань погашення заборгованості з зарплат, пенсій, стипендій, іншим соціальних виплат і заслуховувати звіти керівників підприємств, установ і організацій про вжиті заходи для погашення заборгованості.

До 20 вересня органи виконавчої влади зобов`язані провести на підприємствах державної і комунальної форм власності, що мають борги з заробітних плат, аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського апарату, легкового автотранспорту, добродійності та інших витрат невиробничого характеру, а також скоротити такі витрати на користь погашення боргів із зарплат і змінити у зв`язку з цим фінплани підприємств на 2010 рік. Крім того, буде проведений аналіз діяльності неактивних підприємств і підприємств у стані банкрутства, на яких заборгованість з зарплат носить довготривалий характер.

Кабмін також розпорядився у серпні-грудні погасити заборгованість з заробітних плат працівникам підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади в сумі не менше 3,8% щомісячно, у грудні - не менше 5% заборгованості на 1 червня 2010 р.

Крім того, до 1 вересня Міністерству економіки мають бути подані пропозиції щодо виключення із списку об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, підприємств, які мають довготривалу заборгованість з зарплат. До 1 жовтня 2010 р. на розгляд Кабміну має бути надано проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про список об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації".

Також на підприємствах державної і комунальної форм власності 1 вересня, 1 листопада і 20 грудня буде проведений аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості і вжито заходи для поліпшення розрахунків між підприємствами і бюджетами усіх рівнів. Крім того, буде розглянуто питання про можливість реалізації майна і земельних ділянок підприємств, що мають заборгованість з зарплат, які не використовують у виробничому процесі, і вжито заходи після їх реалізації та перерахування коштів від цього на погашення заборгованості із заробітної плати.

Уряд також зобов`язав Міністерство праці і соціальної політики подавати інформацію про заборгованість з зарплат в Генеральну прокуратуру, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів, Державну податкову адміністрацію і Державне казначейство для вживання ними заходів згідно із законодавством.