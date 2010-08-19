Кабмін затвердив план погашення боргів із зарплати

Кабінет міністрів України затвердив план невідкладних заходів з погашення заборгованості із заробітної плати.

Відповідне розпорядження від 11 серпня 2010 р. № 1609-р розміщене на офіційному сайті парламенту.

Згідно з урядовим розпорядженням, план заходів було затверджено на виконання указів Президента щодо погашення заборгованості із зарплати.

Зокрема, Кабмін зобов`язав міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АР Крим, обласні Київську і Севастопольську міські держадміністрації щомісячно до 20 числа проводити засідання тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із зарплат, пенсій, стипендій, інших соціальних виплат і заслуховувати звіти керівників підприємств, установ і організацій щодо вжитих заходів для погашення заборгованості по зарплатах.

До 20 вересня органи виконавчої влади зобов`язані провести на підприємствах державної і комунальної форм власності, що мають борги із заробітної плати, аналіз витрат на утримання адміністративно-господарського апарату, легкового автотранспорту, добродійності та інших витрат невиробничого характеру, а також скоротити такі витрати на користь погашення боргів із зарплати і змінити у зв`язку з цим фінплани підприємств на 2010 рік. Крім того, буде проведено аналіз діяльності неактивних підприємств і підприємств у стані банкрутства, на яких заборгованість із зарплати носить довготривалий характер.

Кабмін також розпорядився у серпні-грудні п.р. погасити заборгованість із заробітної плати працівників підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління міністерств та інших органів виконавчої влади в сумі не менш як 3,8% щомісяця, у грудні – не менш як 5% заборгованості на 1 червня 2010 р.

Крім того, до 1 вересня Міністерству економіки мають бути подані пропозиції щодо виключення зі списку об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, підприємств, які мають довготривалу заборгованість із зарплати. До 1 жовтня 2010 р. на розгляд Кабміну має бути поданий проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про список об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації".

Також на підприємствах державної і комунальної форм власності 1 вересня, 1 листопада і 20 грудня п.р. буде проведено аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості, а також вжито заходів для поліпшення розрахунків між підприємствами і бюджетами всіх рівнів. Крім того, буде розглянуто питання про можливість реалізації майна і земельних ділянок підприємств, що мають заборгованість по зарплаті, які не використовуються у виробничому процесі, і вжито заходів щодо їх реалізації і перерахування коштів від цього на погашення заборгованості по заробітній платі.

Уряд також зобов`язав Міністерство праці і соціальної політики подавати інформацію про заборгованість із зарплати до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації і Державного казначейства для ухвалення ними заходів згідно із законодавством.