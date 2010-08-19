По житлові субсидії вже звернулося 60 тисяч сімей

До місцевих управлінь праці та соціального захисту населення станом на 17 серпня надійшло 60 тисяч листів із заявами про призначення житлових субсидії, з них по 26,2 тисячам звернень прийнято позитивне рішення про надання пільг, інші звернення опрацьовуються.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Міністерства праці та соціальної політики.

За інформацією прес-служби, станом на 17 серпня поточного року житлову субсидію отримують 249,7 тис. сімей.

44,9 тис. сім’ям зроблено автоматичний перерахунок субсидій, виходячи з нового відсотку обов’язкового платежу.

За даними "Укрпошти", отримано з Пенсійного фонду України 9,3 млн. поштових відправлень з відповідними пакетами документів на призначення субсидій. На адреси пенсіонерів доставлено 9,1 млн. пакетів документів.

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 14 липня затвердив заходи щодо посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10% - для непрацездатних громадян.

Кабінет міністрів постановою № 624 від 21 липня затвердив заходи щодо організації роботи з надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

Національна комісія регулювання енергетики з 1 серпня 2010 року на 50% підвищила відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, які забезпечують населення опалюванням і гарячим водопостачанням.

У Міністерстві з питань житлово-комунального господарства прогнозують збільшення цього року у 2-3 рази кількості сімей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зв`язку із зростанням ціни на газ.

За даними МінЖКГ, у 2009 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали близько 600 тис. сімей.