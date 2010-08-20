Експерт: Міноборони «здалося без бою» перед урядом
Військовий експерт Сергій ЗГУРЕЦ вважає, що Міністерство оборони вже "здалося без бою" перед урядом при формуванні бюджетного запиту військового відомства на 2011 рік.
Про це С. ЗГУРЕЦ заявляє у своїй статті, опублікованій в газеті "Лівий берег" (№110 за 20-26 серпня).
"У бюджетному запиті на 2011 рік, узгодженому Міноборони і Генштабом, і поданому на розгляд уряду для складання бюджету країни наступного року, загальний запит Міноборони зазначений на рівні 8,4 млрд. грн."., - констатує експерт.
При цьому, заявляє він, у статтях "відновлення боєздатності, закупівля і модернізація озброєння" не значиться ні копійки.
"Таке в історії української армії трапляється уперше, щоб керівництво військового відомства взагалі не просило грошей ні на ремонт, ні на модернізацію, ні на перспективні розробки в галузі озброєнь. Воно просто капітулювало, навіть спочатку не побажавши втягуватися в захист оборонного бюджету. Це явно не по-військовому - здаватися без бою, навіть якщо йдеться про битву за оборонний бюджет", - підкреслив С. ЗГУРЕЦ.
При цьому експерт зазначив, що "армійська економіка наших Збройних сил в їх нинішньому стані така, що мінімально необхідна сума витрат на потребі війська чисельністю у 200 тис. щорічно повинна складати не менше 17,5 млрд. грн. З яких близько 3 млрд. - на бойову підготовку, 5 млрд. - для розвитку озброєнь, військової техніки і інфраструктури, близько 9 млрд. - витрати на утримування армії і флоту: зарплати, харчування, обмундирування, комунальні платежі і т. д".
"Тому, якщо ви бачите, що реальний оборонний бюджет України у 2009 та 2010 роках був 8,3 і 8,6 млрд. грн. щорічно, то це означає лише одне - казармове існування Збройних сил. Практично без навчання. І без переоснащення", - констатував С. ЗГУРЕЦ.
Крім того, пише експерт, "якщо тепер Україна, як стверджують, країна нейтральна і позаблокова, то зараз ставка на розвиток власного оборонного потенціалу має бути особлива".
"Виходить, якщо боєздатна армія не потрібна вищому військовому керівництву, то чи треба шукати логіку в усіх інших вчинках і рішеннях"? - резюмував С. ЗГУРЕЦ.