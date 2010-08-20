Експерт: споживач не може захистити себе від неякісних товарів через дорожнечу експертиз

Сьогодні український споживач не має можливості захистити себе від неякісних продуктів через обмежені фінансові можливості, які не дозволяють провести дорогі експертизи, а також через недосконалу роботу судової системи України.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив член правління Київської міської організації «Спілка споживачів України» Олег ЦИЛЬВІК сьогодні під час прес-конференції.

На його думку, «тільки ретельність громадських організацій, що об`єдналися, зможе допомогти захистити споживчі права українців, й то не у всіх випадках».

Продукція, що реалізується через маркети, і власна продукція маркетів, тобто кулінарія, салати тощо, часто є недоброякісними, але виробник не думає про споживачів у гонитві за прибутком. «Якщо вони говорять, «ми йдемо назустріч споживачеві», це не більш ніж реклама», - сказав О.ЦИЛЬВІК.

За його словами, магазини відомих роздрібних мереж не хочуть назад приймати у споживача неякісний чи прострочений товар за наявності чека на покупку. «Більш того, винахідливі співробітники заявляють, що покупець просто підмінив товар аналогічним з іншого магазина, але з терміном придатності, що минув», - зазначив голова правління Київської міської організації «Спілка споживачів України» Максим ПАПУША.

Він розповів, що під час досліджень Укрметрстандарту було виявлено невідповідність державним стандартам України деяких видів ковбас із магазинів однієї з роздрібних мереж, після чого до компанії-продавця було подано судовий позов за торгівлю неякісним товаром. Незважаючи на це, мережа магазинів так і не прибрала зі своїх полиць неякісний товар, ніяк не реагуючи на багаторазові звернення громадських організацій і публічний лист-прохання із зібраними підписами кількох десятків покупців. За словами М.ПАПУШИ, після річної судової тяжби суд не визнав незаконними дії мережі з продажу товарів незадовільної якості.