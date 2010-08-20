ВО "Батьківщина": Влада ліквідувала програму видачі квартир черговикам

Влада фактично ліквідувала програму видачі квартир черговикам, заявляє екс-міністр праці та соціальної політики, член партії «ВО «Батьківщина» Людмила ДЕНІСОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-служб БЮТ.

Л.ДЕНІСОВА нагадала, що нещодавно Кабмін Миколи АЗАРОВА прийняв постанову №719, яка передбачає зменшення у 2,6 разів фінансування Державної іпотечної установи, що забезпечує квартирами громадян, які стоять на черзі.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, це означає, що програма, яку розпочав уряд Юлії ТИМОШЕНКО з видачі людям квартир, які очікували на них не один десяток років, буде фактично ліквідована.

«Така позиція влади неприпустима по відношенню до людей. Адже далеко не кожна родина може дозволити собі купити квартиру чи отримати банківський кредит на купівлю житла», - сказала вона.

«Влада повинна у складній економічній ситуації, яка зараз склалась в Україні, підтримувати своїх громадян, а не скорочувати соціальні видатки й заморожувати заробітні плати», - наголосила Л.ДЕНІСОВА.