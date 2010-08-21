Королевська: потрібен 10-річний мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок

Народний депутат України (БЮТ) Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує встановити 10-річний мораторій на підвищення пенсійного віку для жінок.

Це передбачено проектом закону №7039 від 18 серпня 2010 року, автором якого вона є. Текст документа опубліковано на сайті Верховної Ради.

«Ухвалення закону сприятиме збереженню спокою в суспільстві, дозволить уникнути чергового спалаху суспільно-політичного протистояння», – говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Крім того, наголошується, що у зв`язку з підвищенням пенсійного віку для жінок виникнуть проблеми у сфері зайнятості, які матимуть довготривалі наслідки. «Жінки, яким буде відстрочена пенсія, займатимуть від 2 до 2,5 млн. робочих місць. Якби вони виходили на пенсію, ці робочі місця автоматично переходили б до молоді – випускників вищих і професійних навчальних закладів, шкіл», – говориться в пояснювальній записці.

Автор документа вважає, що намір влади підвищити пенсійний вік для жінок дасть незначний ефект в подоланні дефіциту бюджету Пенсійного фонду, але водночас створить проблеми для соціально-економічного розвитку країни.

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла на себе зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як зазначається в меморандумі української влади МВФ, з метою вирішення структурних проблем у пенсійній системі та скорочення дефіциту Пенсійного фонду керівництво країни зобов`язується у вересні цього року подати до Верховної Ради проект закону, яким, зокрема, передбачатиметься поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік з дефіцитом майже 27 млрд. грн.