Кияни найближчим часом відчують заходи уряду з метою розбудови столиці - Тихонов

Питання розвитку Києва перебувають у центрі уваги Президента України та Кабінету міністрів, і кияни та гості столиці вже найближчим часом відчують конкретні результати заходів, які вживаються урядом з метою розбудови столиці.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ 21 серпня у КМДА на церемонії вручення державних нагород з нагоди Дня Незалежності України, повідомляє прес-служба віце-прем`єра.

В.ТИХОНОВ сказав: «Упевнений, що і кияни, і гості столиці вже найближчим часом відчують конкретні результати заходів, які вживаються урядом з метою розбудови міста».

За словами віце-прем`єра, «в історичному вимірі 19 років є незначним періодом, але для киян, як і для всіх українців, роки Незалежності є незабутніми. Ми доклали значних зусиль для становлення рідної країни та розвитку її столиці. Можна із впевненістю стверджувати, що за ці роки Київ розквітнув і по праву може вважатися столицею європейського рівня».