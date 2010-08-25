Квартплата не перевищить 15% доходу працівників

В Україні, порівняно з іншими країнами Європи, найменший відсоток оплати комунальних платежів громадян від їх прибутків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

"Ми ввели найнижче в Європі співвідношення між прибутками громадян і часткою, яку вони платять за комунальні послуги", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що завдяки виділенню субсидій пенсіонери платитимуть за комунальні послуги не більше 10% доходу, а працюючі громадяни - не більше 15%.