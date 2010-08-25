Денисова: програма інформування населення про субсидіювання провалена

Урядова програма, спрямована на інформування громадськості про порядок надання субсидій, провалена, заявила екс-міністр праці і соціальної політики України, член партії "Батьківщина" Людмила ДЕНИСОВА.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, за її словами, інформаційна кампанія з оформлення субсидій коштувала Пенсійному фонду України 40 млн. грн., тоді як на останнє підвищення пенсій влада витратила 30 млн. грн.

"З початком нового "сезону" оформлення субсидій стало зрозуміло, що урядова програма, спрямована на інформування громадськості про порядок надання субсидії, провалена", - сказала Л.ДЕНИСОВА.

За її словами, на сьогодні ще далеко не усі пенсіонери отримали відповідні листи з роз'ясненнями, а ті, хто їх отримав, не розуміють, що і як там потрібно заповнювати.

Л. ДЕНИСОВА зазначила, що оскільки немає чіткого пояснення, як заповнювати цю декларацію, пенсіонери просто переписують зразок, вкладений в конверт, і, як правило, пишуть неправильну інформацію.

Також, за словами екс-міністра, пенсіонери заповнюють декларацію тільки на себе, не включаючи туди усіх працездатних членів сім'ї, адже уряд поширює інформацію, що кожен пенсіонер отримає субсидію автоматично, без усіляких підтверджень, а це не відповідає дійсності.

"Працівники служб соціального захисту населення повідомляють, що процес отримання субсидій не спростився, а ці інформаційні листи, які розіслані пенсіонерам, ще ускладнили процес, оскільки через масу помилок доводиться заповнювати документи кілька разів. Пенсіонери скаржаться, що, незважаючи на ці інформаційні листівки, їм все одно доводиться йти в служби соціального захисту і стояти там в багатогодинних чергах, щоб отримати консультацію і оформити документи на необхідну субсидію", - сказала екс-міністр праці і соціальної політики.

Вона інформувала, що по субсидії звернулося менше людей, ніж чекала влада, і урядовці цим чваняться. У той же час Л. ДЕНИСОВА зазначила, що зараз час відпусток, до того ж, ще не усім прийшли нові квитанції за комунальні послуги, тому люди розслаблені і відкладають процедуру оформлення субсидій на потім.

"Я раджу не зволікати і вже зараз йти отримувати консультації і оформляти документи на субсидії. Адже ті гроші, які закладалися до бюджету 2010 року, розраховані на меншу кількість сімей, що претендують на субсидію. З підвищеними тарифами на газ закладеного ресурсу не вистачить. Тому люди мають бути готові, що субсидію отримають далеко не усі, хто її потребує", - зауважила Л. ДЕНИСОВА.