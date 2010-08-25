Заборгованість із зарплати в Україні скоротилася в липні на 13,5%

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2010 року скоротилася на 13,5% і на 1 серпня ц.р. становила 1,55 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Водночас, із початку року заборгованість із виплати зарплати зросла на 5%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 серпня ц.р. зафіксовано в трьох областях України та в Києві.

Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 серпня ц.р. становила 285,439 млн. грн. (із початку року зросла на 7,2%, у липні – скоротилася на 18,3%), у Луганській – 148,558 млн. грн. (із початку року зросла на 12,2%, у липні – скоротилася на 14,5%), у Харківській – 126,117 млн. грн. (із початку року зросла на 5,5%, у липні – скоротилася на 17,3%). На третьому місці за рівнем заборгованості серед регіонів України знаходиться Київ – 167,151 млн. грн. (із початку року зросла на 19,1%, у липні – на 4,5%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України. Не збільшилася заборгованість із початку року в Хмельницькій області (на 1 серпня ц.р. становила 22,636 млн. грн.), а також Черкаській (23,501 млн. грн.), Тернопільській (12,295 млн. грн.), Полтавській (31,254 млн. грн.), Львівській (81,058 млн. грн.), Запорізькій (57,526 млн. грн.), Рівненській (12,264 млн. грн.), Житомирській (47,59 млн. грн.) і Дніпропетровській (40,816 млн. грн.) областях і АР Крим (66,771 млн. грн.).

Тільки в Чернівецькій області заборгованість із виплати зарплати на 1 серпня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн. – 6,566 млн. грн. (із початку року зросла на 15,1%, у липні – скоротилася на 6,3%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість із виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості із зарплати на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.