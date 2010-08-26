Близнюк пообіцяв, що зарплата шахтарям буде виплачена повністю

Заробітна плата шахтарям в найближчі два дні буде виплачена на 100%, гарантує голова Донецької облдержадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За словами губернатора, вугільна промисловість регіону одержала кошти з держбюджету для виплати заробітної плати гірникам і на інші потреби галузі.

«Всього цього місяця отримано більш як 430 млн. грн. і на лави, і на реструктуризацію, ну і 346 млн. грн. - на зарплату», - констатував А.БЛИЗНЮК.

Тому, підкреслив він, «впродовж найближчих двох днів заробітна плата (гірникам) буде виплачена на 100%».

Довідка УНІАН. 29 серпня вугільники відзначатимуть своє професійне свято - День шахтаря.