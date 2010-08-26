Надрага: Слід відпрацювати механізм субсидування

Необхідно відпрацювати механізм оформлення субсидій у зв’язку з прогнозами щодо збільшення кількості громадян, які хочуть отримати субсидії.

Про це заявив сьогодні під час круглого столу у Київській міській державній адміністрації міністр з питань праці та соціальної політики Василь НАДРАГА.

«На сьогодні головний акцент діяльності міністерства та уряду в цілому – це те, щоб на місцях, з одного боку, вести роз’яснювальну роботу, а з іншого боку – відпрацювати все. Ми вважаємо, що з початку серпня починається процес, який буде продовжуватися і далі – збільшення кількості громадян, які б хотіли отримати субсидію», - сказав В.НАДРАГА.

За його словами, на сьогоднішній день субсидію отримають 229 тис. 800 громадян України. Але після того, як було запроваджено новий механізм оформлення субсидій, до органів надання субсидій звернулося 243 тис. 829 громадян.