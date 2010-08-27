Азаров вважає за необхідне переатестувати внз

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність проведення переатестації внз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні на розширеному засіданні уряду з питань освіти.

"У порівнянні з 90-м роком кількість вищих навчальних закладів збільшилися у 2,3 раза. Ми маємо в цілому 861 вищий навчальний заклад, 2,6 млн. студентів. У результаті такого абсолютно неадекватного зростання ми отримали страшну хворобу - розмноження дилетантів" - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, на тлі економічного падіння минулого року на 15% в Україні з'явилися "цілі армії економістів, менеджерів, юристів, психологів".

"Звідки у нас могла взятися потрібна кількість кваліфікованих викладачів для цих фахівців? Яких фахівців вони могли підготувати? Для кого вони їх навчають? Ця проблема вимагає ефективніших систем і вимог до якості вищої освіти. У першу чергу, необхідно провести атестацію вищих навчальних закладів на відповідність сучасним вимогам до вищої освіти і провести оцінку якості отриманих випускниками знань", - резюмував прем'єр-міністр.

М.АЗАРОВ також вважає головним завданням уряду підвищення якості освіти.

"Президент України поставив чітке завдання - упродовж десяти років принаймні три українські університети повинні увійти до світового рейтингу 500 кращих вищих навчальних закладів. Це завдання ми повинні з вами виконати", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на засіданні Громадської гуманітарної ради Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україні не потрібна наявна велика кількість закладів освіти.

Глава держави привів дані, що сьогодні в Україні існують, зокрема, понад 15 тисяч дошкільних закладів, близько 20 тисяч загальноосвітніх шкіл, 990 професійно-технічних учбових закладів і 861 вищий навчальний заклад.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, жодна з освітніх реформ у попередні роки не була реалізована в повному об'ємі і не мала системного характеру.