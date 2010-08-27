Українські виші будуть переатестовані?

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про необхідність проведення переатестації вишів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні на розширеному засіданні уряду з питань освіти.

«Порівняно з 90-м роком, кількість вищих навчальних закладів збільшилась у 2,3 рази. Ми маємо загалом 861 вищий навчальний заклад, 2,6 млн. студентів. У результаті такого абсолютно неадекватного зростання ми отримали страшну хворобу – розмноження дилетантів», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, на фоні економічного падіння минулого року на 15% в Україні з’явились «цілі армії економістів, менеджерів, юристів, психологів».

«Звідки у нас могла взятися потрібна кількість кваліфікованих викладачів для цих спеціалістів? Яких фахівців вони могли підготувати? Для кого вони їх навчають? Ця проблема вимагає більш ефективних систем і вимог до якості вищої освіти. У першу чергу, необхідно провести атестацію вищих навчальних закладів на відповідність сучасним вимогам до вищої освіти і провести оцінку якості здобутих випускниками знань», - резюмував прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ також вважає головним завданням уряду підвищення якості освіти.

«Президентом України поставлене чітке завдання – протягом десяти років принаймні три українські університети повинні увійти до світового рейтингу 500 найкращих вищих навчальних закладів. Це завдання ми повинні з вами виконати», - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня на засіданні Громадської гуманітарної ради Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україні не потрібна наявна велика кількість закладів освіти.

Глава держави навів дані, що сьогодні в Україні існують, зокрема, більш як 15 тисяч дошкільних закладів, близько 20 тисячі загальноосвітніх шкіл, 990 професійно-технічних навчальних закладів та 861 вищий навчальний заклад.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, жодна з освітніх реформ у попередні роки не була реалізована у повному обсязі та не мала системного характеру.