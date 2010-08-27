Експерти: Новий механізм субсидування складніший

Експерти вважають, що новий механізм надання субсидій більш складний, ніж той, що існував раніше, і не відповідає ринковим критеріям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на прес-конференції “Надання субсидій населенню”.

“Сама процедура надання субсидій стала більш складною, оскільки треба врахувати багато нюансів. Тепер для того, щоб визначити вартість житлово-комунальних послуг, відділ субсидій має звернутися до водоканалу, до Київенерго, до Київгазу, а раніше всю цю інформацію видавав ЖЕК”, - сказав директор аналітико-дослідницького центру “Інститут міста” Олександр СЕРГІЄНКО.

На думку експерта, новий механізм надання субсидій зараз не є дієвим. Водночас він вважає, що механізм надання субсидій є більш соціально справедливим, ніж дотації. “Дотації отримає практично все населення. Економічно для держави більш ефективно сплачувати лише частині населення, ніж дотувати всіх - і бідних, і багатих”, - сказав О.СЕРГІЄНКО.

Експерт з питань ЖКГ Тетяна БОЙКО вважає нинішній механізм надання субсидій “трохи кращим”. “Але в будь-якому випадку це не є ринковий механізм захисту реально бідного населення”, - зазначила вона.

За її словами, на сьогодні в Україні існують неринкові критерії визначення малозабезпечених, насамперед через те, що не враховується майно, яке належить людині. Т.БОЙКО зазначила, що це “велика і системна проблема”, вирішення якої потребує складення реєстру власності.

“Якщо ми говоримо про бабусю, яка живе в трикімнатній квартирі на Хрещатику, і вартість її квартири понад 1 млн. дол., то її вже ніяк не можна назвати бідною людиною”, - сказала Т.БОЙКО. Все це, на думку експерта, має враховуватися при наданні субсидій.

Т.БОЙКО також вважає, що допомога від держави має надаватися адресно незаможним людям у грошовій формі. “Бідні люди мають отримувати таку грошову допомогу, і відповідно, отримавши ці кошти, вони самі будуть сплачувати і за житлово-комунальні послуги, і за транспорт”, - додала вона. Всі ці зміни, на думку Т.БОЙКО, потребують “сильної зміни мислення і великої політичної волі від чиновників”.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня ц. р. уряд затвердив заходи з посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу і 10% - для непрацездатних громадян.

Тоді міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА повідомив, що уряд скоротив перелік документів, які необхідні для нарахування державної допомоги. Зокрема, за його словами, працюючі громадяни мають надати в органи соціального захисту заяву, декларацію про доходи і майновий стан, а також довідку про доходи, яка підтверджує декларацію.

Міністр уточнив, що для непрацюючих громадян (пенсіонерів та інвалідів) достатньо лише подати заяву для отримання субсидії, а також декларацію про доходи, яка заповнюється зі слів претендента на отримання субсидії.

Постановою № 624 від 21 липня Кабмін затвердив заходи щодо організації роботи з надання населенню житлових субсидій за спрощеним порядком.

За даними В.НАДРАГИ, на сьогоднішній день субсидію отримають 229 тис. 800 громадян України. Але після того, як було запроваджено новий механізм оформлення субсидій, до органів надання субсидій звернулося 243 тис. 829 громадян.

Міністерство з питань житлово-комунального господарства прогнозує збільшення в 2-3 рази кількості сімей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в Україні цього року у зв`язку із зростанням ціни на газ.