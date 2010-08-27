На Житомирщині підприємства погасили 20 млн. грн. боргів із зарплати
На Житомирщині підприємства за останні два тижні погасили 20 млн. грн. заборгованості із заробітної плати.
Як передає кореспондент УНІАН, про це перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ОЛЕЩЕНКО повідомив на засіданні в ОДА з питань заборгованості із зарплати та соціальних виплат.
За його словами, загальна сума боргу в Житомирській області станом на 20 серпня становила трохи більш як 43 млн. грн.
При цьому М.ОЛЕЩЕНКО наголосив, що не в кожному районі докладають усіх зусиль, щоб вчасно розрахуватись з людьми.
"Якщо загалом область скоротила розмір заборгованості майже на третину – то в окремих її районах ситуація не така обнадійлива", - сказав він.
М.ОЛЕЩЕНКО нагадав керівникам підприємств, які мають найбільші борги з виплат заробітної плати, про відповідну вимогу Президента ліквідувати заборгованості на третину до вересня цього року.
"Органами прокуратури з початку року порушено вже 7 кримінальних справ стосовно керівників найбільших підприємств-боржників", - зазначив перший заступник голови Житомирської ОДА.
Він також повідомив про позитивні тенденції у роботі господарського комплексу регіону. За словами М.ОЛЕЩЕНКА, в першому півріччі іноземні інвестори вклали у підприємства області 24,9 млн. дол. інвестицій.