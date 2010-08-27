Експерти: Пенсійна реформа може стати головною проблемою влади на виборах

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає, що невиразна позиція влади щодо перспектив пенсійної реформи в Україні може істотно погіршити електоральні перспективи Партії регіонів як на майбутніх місцевих, так і на майбутніх парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АМС, так В.БАЛА прокоментував посилення дискусії щодо підвищення пенсійного віку.

«Партія влади однозначно втратить від непослідовності реалізації пенсійної реформи в Україні. Банальне підвищення пенсійного віку без відповідної роз`яснювальної кампанії і паралельних дій щодо підвищення соціального захисту населення, може привести до досить серйозного падіння рейтингу ПР вже на майбутніх місцевих виборах, не кажучи вже про гіпотетичні позачергові парламентські вибори. Соціологія показує тотальну неготовність населення до таких соціальних новацій - близько 90% виступають проти тільки зрівнювання пенсійного віку жінок і чоловіків», - вважає В.БАЛА.

На думку експерта, найближчим часом варто чекати від влади введення мораторію на всі непопулярні рухи як у соціальній сфері, так і в контексті радикального підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

«Я думаю, що найближчим часом технологи влади прорахують електоральну перспективу таких управлінських рішень. І, найімовірніше, не зважаючи на позицію ТІГІПКА і домовленості з МВФ, може бути накладений мораторій як на підвищення пенсійного віку, так і на радикальне збільшення тарифів на послуги ЖКГ», - зазначив В.БАЛА.