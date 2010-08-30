В Україні середня зарплата скоротилася на 6 грн.

12:12, 30 серпня 2010
Соцполітика
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Середня заробітна плата по Україні в липні 2010 року скоротилася на 6 грн., порівняно з червнем ц.р., а порівняно з початком року – збільшилася на 451 грн. і на 1 серпня становила 2367 грн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах і їх окремих підрозділах із кількістю найнятих робітників 10 і більше осіб.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в липні, порівняно з червнем скоротилася на 11 грн. – до 3580 грн. (із початку року – збільшилася на 611 грн.), по Київській області – скоротилася на 14 грн., до 2400 грн. (із початку року збільшилася на 493 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 4 грн., до 2622 грн. (із початку року – на 439 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 152 грн., до 2584 грн. (із початку року – на 561 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками липня зафіксований у Тернопільській (1 758 грн.) і Волинській (1 828 грн.) областях.

Середньомісячна зарплата в Україні в січні-липні ц.р. збільшилася на 36 грн., порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і на 1 серпня становила 2144 грн.

Нагадаємо, на 1 липня рівень середньомісячної зарплати по Україні становив 2108 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата за підсумками 2009 року становила 1906 грн. на одного штатного працівника.

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