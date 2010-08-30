Депутати захистили населення від підвищення цін на газ та компослуги

Верховна Рада прийняла постанову "Про соціальний захист населення у зв'язку з формуванням тарифів на газ і житлово-комунальні послуги", авторами якого є лідери фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

"За" проголосували 244 з 292 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Постанова передбачає, що Кабінет міністрів України повинен забезпечити:

- зменшення розміру обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги, включаючи плату за газ, з 15 до 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу для сімей, що складаються з пенсіонерів, інвалідів і дітей до 18 років, а також з 20 до 15 відсотків для інших сімей, у складі яких є працездатні громадяни;

- введення спрощеної системи призначення житлових субсидій, включаючи плату за газ, яка передбачає звільнення громадян від збору довідок, зокрема про склад сім'ї, вартості комунальних послуг для призначення субсидій.

Також уряд повинен спільно з місцевими органами влади здійснити перерахунок призначених на 1 серпня 2010 року житлових субсидій, виходячи з розмірів витрат на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи плату за зріджений газ, тверде і рідке пічне побутове паливо без звернення громадян.

Кабмін також повинен забезпечити відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" підвищення з 1 жовтня і з 1 грудня 2010 року розмірів прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати, мінімальній пенсії за віком, посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для визначення окладів працівникам бюджетної сфери і здійснення в затверджені терміни виплати підвищених пенсій, заробітної плати працівникам бюджетної сфери і усіх видів державної допомоги.

Крім того, уряд повинен у проекті державного бюджету на 2011 рік врахувати підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальній пенсії за віком, посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2011 року, а при затвердженні фінансових планів державних підприємств на 2011 рік - витрати на підвищення заробітної плати працівникам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити розгляд звернень громадян щодо: призначення житлових субсидій понад норму володіння або користування загальною площею житла і нормативів користування житлово-комунальними послугами; надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства.

Кабінет міністрів України до 10 жовтня 2010 року повинен інформувати Верховну Раду про хід виконання цієї постанови.