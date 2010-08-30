Депутати захистили населення

Верховна Рада прийняла постанову "Про соціальний захист населення у зв`язку з формуванням тарифів на газ і житлово-комунальні послуги", авторами якого є лідери фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ та фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

"За" проголосували 244 з 292 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Постанова передбачає, що Кабінет міністрів України повинен забезпечити:

- зменшення розміру обов`язкової плати за житлово-комунальні послуги, включаючи плату за газ, з 15 до 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу для сімей, що складаються з пенсіонерів, інвалідів і дітей до 18 років, а також з 20 до 15 відсотків для інших сімей, у складі яких є працездатні громадяни;

- введення спрощеної системи призначення житлових субсидій, включаючи плату за газ, яка передбачає звільнення громадян від збору довідок, зокрема про склад сім`ї, вартості комунальних послуг для призначення субсидій.

Також уряд повинен спільно з місцевими органами влади здійснити перерахунок призначених на 1 серпня 2010 року житлових субсидій, виходячи з розмірів витрат на оплату житлово-комунальних послуг, включаючи плату за зріджений газ, тверде і рідке пічне побутове паливо без звернення громадян.

Кабмін також повинен забезпечити відповідно до Закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" підвищення з 1 жовтня і з 1 грудня 2010 року розмірів прожиткового мінімуму мінімальної заробітної плати, мінімальній пенсії за віком, посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки для визначення окладів працівникам бюджетної сфери і здійснення в затверджені терміни виплати підвищених пенсій, заробітної плати працівникам бюджетної сфери і усіх видів державної допомоги.

Крім того, уряд повинен у проекті державного бюджету на 2011 рік врахувати підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальній пенсії за віком, посадових окладів працівників бюджетної сфери з 1 січня 2011 року, а при затвердженні фінансових планів державних підприємств на 2011 рік - витрати на підвищення заробітної плати працівникам.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування повинні забезпечити розгляд звернень громадян щодо: призначення житлових субсидій понад норму володіння або користування загальною площею житла і нормативів користування житлово-комунальними послугами; надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім`ям за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів відповідно до чинного законодавства.

Кабінет міністрів України до 10 жовтня 2010 року повинен інформувати Верховну Раду про хід виконання цієї постанови.