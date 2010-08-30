Автоматичний перерахунок житлових субсидій завершено

У Міністерстві праці і соціальної політики України заявляють, що на 27 серпня ц.р. здійснено автоматичний перерахунок житлових субсидій, виходячи з нового відсотка обов'язкового платежу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпраці.

За даними "Укрпошти", на адреси пенсіонерів доставлено 9,3 млн. пакетів документів.

На 27 серпня в місцеві управління праці і соціального захисту населення надійшло 326,3 тис. листів із заявами про призначення субсидії.

Як повідомляв УНІАН, уряд на засіданні 14 липня затвердив заходи щодо посилення соціального захисту населення при оплаті житлово-комунальних послуг, які передбачають нарахування субсидій працездатним громадянам у разі, якщо вартість послуг перевищує 15% сукупного доходу, і 10% - для непрацездатних громадян.

Кабінет Міністрів постановою №624 від 21 липня затвердив заходи щодо організації роботи з надання населенню житлових субсидій згідно зі спрощеним порядком.

Національна комісія регулювання енергетики з 1 серпня 2010 року на 50% підвищила відпускні ціни на природний газ для населення і ціну газу для підприємств теплоенергетики, які забезпечують населення теплом і гарячим водопостачанням.

У Міністерстві з питань житлово-комунального господарства прогнозують збільшення цього року у 2-3 рази кількості сімей, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку із зростанням ціни на газ.

За даними МінЖКГ, у 2009 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримали близько 600 тис. сімей.