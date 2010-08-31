У медицині може залишитися лише один вид ліцензії

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва має намір залишити у сфері медицини один вид ліцензії - "медична практика".

Про це сказано у повідомленні прес-служби комітету, переданому агентству УНІАН.

"Ліцензування 165 видів робіт у сфері медицини буде скасовано. Єдиним видом діяльності, який підлягатиме ліцензуванню, стане "медична практика", - сказано у повідомленні. До такого висновку прийшли представники Держкомпідприємництва, Міністерства охорони здоров`я, приватних клінік і пацієнтських організацій під час робочої зустрічі.

У комітеті зазначили, що на сьогодні МОЗ видає ліцензії на спеціальність. ".Ліцензуватися повинні лише медична практика юридичної або фізичної особи лікаря-підприємця, а не спеціальність. Хочу відразу підкреслити, що ліцензійні вимоги і порядок контролю за установами охорони здоров`я будуть посилені", - заявив глава Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

Крім того, пропонують ввести карну відповідальність за порушення ліцензійних умов у сфері медицини.

Згідно з новими ліцензійними вимогами, лікар-фізособа-підприємець матиме право наймати на роботу не більше двох працівників за умови офіційного працевлаштування і оформлення на роботу із зарплатою не менше середньої по галузі. У разі найму більше 2 осіб, підприємець зобов`язаний створити установу охорони здоров`я, тобто стати юрособою.