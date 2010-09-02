Захищені статті бюджету за 8 місяців профінансовані на 100% - Азаров

Захищені статті державного бюджету поточного року за перші 8 місяців профінансовано на 100%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Всі захищені статті держбюджету за 8 місяців поточного року профінансовано на 100%», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив, що в країні своєчасно виплачуються пенсії в повному обсязі.