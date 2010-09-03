Кабмін затвердив порядок продажу земельних ділянок на торгах

Кабінет міністрів України 2 вересня ухвалив постанову «Про затвердження Порядку продажу в 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного комітету України із земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, документ був розроблений Держкомземом за дорученням Президента України і з метою реалізації статті 80 Закону України “Про державний бюджет на 2010 рік”, відповідно до якої до ухвалення закону, що регулює порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, продаж даних земельних ділянок здійснюється у порядку, затвердженому Кабміном.

У Держкомземі зазначили, що постанова створює умови для придбання на конкурентних принципах громадянами і юридичними особами у власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної і комунальної власності або прав на них для здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності.

Водночас ухвалення постанови дозволить забезпечити потреби регіонів у будівництві промислових і соціальних об`єктів і наповнення місцевих бюджетів додатковими коштами від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них на земельних торгах.

Крім того, врегулювання питання реалізації земель несільськогосподарського призначення дозволить запобігти численним корупційним проявам шляхом встановлення єдиного, чіткого і прозорого порядку підготовки до продажу і продажу земельних ділянок на земельних торгах.