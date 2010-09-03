Мінекономіки та ПРООН розробили сім цілей стратегічнго планування України

Міністерство економіки України і Програма розвитку ООН в Україні розробили 7 цілей процесу стратегічного планування і прогнозування тенденції розвитку України до 2015 року.

Як передає кореспондент УНІАН, оновлену національну доповідь "Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2010" презентували сьогодні в Києві.

Доповідь включає 7 цілей - подолання бідності, забезпечення якісної освіти протягом життя, гендерна рівність, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров'я матерів, обмеження поширення ВІЛ/СНІДУ і туберкульозу, стійкий розвиток довкілля.

Оновлена матриця цілей розвитку тисячоліття в Україні складається з 7 цілей, 15 завдань і 33 індикаторів.

Вона розроблена шляхом прозорого і відкритого процесу стратегічного планування і прогнозування тенденції розвитку до 2015 року.

Мінекономіки і ПРООН в Україні поклали початок процесу перегляду завдань і індикаторів українських цілей розвитку тисячоліття в липні 2009 року. У цьому процесі взяли участь представники урядових установ, наукових інститутів, ділових кіл і т.і.

Довідка УНІАН. Україна приєдналася до "Декларації Тисячоліття" у вересні 2000 року. Президент України підписав її разом з лідерами 189 країн на Саміті Тисячоліття ООН.

У 2003 році цілі розвитку тисячоліття були уперше на пострадянському просторі адаптовані на національному рівні. Одночасно був введений щорічний моніторинг виконання цих завдань.

Минулого року Мінекономіки за сприяння Програми розвитку ООН здійснило роботу з адаптації глобальних цілей на національному рівні.