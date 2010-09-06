Борги із зарплати працівникам комунальних підприємств Києва скоротили на 50%

Заборгованість із заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності Києва скорочено на 50%.

Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час наради в міськадміністрації, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«У нас є позитивна тенденція у виплаті боргів із заробітної плати, і ми будемо робити все, аби цю тенденцію зберегти. Я сподіваюся, що до 1 жовтня 2010 року нам вдасться звести до мінімуму ту заборгованість, яка залишилася. Ми продовжуємо над цим активно працювати», – сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що основним боржником наразі є комунальне підприємство «Київпастранс». «Ситуація, яка склалася на КП «Київпастранс», спричинена тим, що минулого року, при формування бюджету на державному рівні, не були закладені відповідні обсяги фінансування пільгових перевезень», - пояснив О.ПОПОВ.

Шляхи вирішення цієї проблеми керівництво міста шукатиме на спеціальній нараді, яку заплановано провести до кінця цього тижня, зазначили в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня О.ПОПОВ заявляв, що звільнить керівників комунальних підприємств, які до 22 серпня не погасять борги із зарплати.

«Я хочу наголосити - ми маємо виплатити борги на всіх підприємствах комунальної власності. Підкреслюю - на всіх! Якщо заборгованість не буде погашена, я звільню керівників комунальних підприємств», - наголосив тоді О.ПОПОВ.

Він також обіцяв, що в разі, якщо до 1 вересня не буде зниження заборгованості на 60%, позбавить премій керівників управлінь, заступників і себе особисто за зрив цього плану.