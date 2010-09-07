Грищенко у Британії обговорив питання лібералізації візового режиму для українців

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО обговорив з британськими парламентаріями питання лібералізації Великою Британією візового режиму для громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустріч К.ГРИЩЕНКА з керівником багатопартійної парламентської групи дружби з Україною Джоном ВІТТІНГДЕЙЛОМ та іншими членами цього об’єднання відбулася вчора у Лондоні.

Під час розмови сторони також відзначили важливість активізації міжпарламентського співробітництва, яке набуло додаткової ваги із створенням нової групи дружби з Україною після проведення виборів до британського парламенту у травні 2010 року.

В центрі уваги зустрічі перебували питання практичної підтримки британськими парламентаріями курсу України на вступ до ЄС.

Коментуючи внутрішньополітичну ситуацію в Україні, міністр запевнив британських парламентаріїв у незворотності демократичних перетворень, а також поінформував про зовнішньополітичні досягнення нашої держави з часу обрання нового Президента.